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ЧЕ по футболу: кто играет 19 июня

Источник:
Sibnet.ru
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В субботу, 19 июня завершается второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020. В этот день встретятся Венгрия и Франция, Португалия и Германия, Испания и Польша.

Венгрия — Франция (группа F)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 16.00 мск

Франция благодаря автоголу немецкого вратаря Матса Хуммельса победила Германию (1:0). Венгрия предсказуемо проиграла Португалии, но сопротивлялась соперникам более 80 минут (0:3). Победа обеспечит французам место в плей-офф.

«Соперник будет биться за то, чтобы сохранить какие-то шансы в турнире. Сборная Венгрии совсем не похожа на команду Германии, но и она очень опасна и максимально мотивированна», — отметил защитник сборной Франции Рафаэль Варан.

Команды в последний раз встречались давно, в 2005 году, тогда «Трехцветные» победили. Букмекеры оценили успех Франции коэффициентом 1.33, а Венгрии — 12.80, ставки на ничью — 5.35.

Португалия — Германия (группа F)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 19.00 мск

Португалия начала Евро-2020 с победы, в последней десятиминутке забив три гола Венгрии. Германии не повезло с автоголом, поэтому еще один проигрыш значительно усложнит ее выход в 1/8 финала.

«Обе команды будут играть на победу. Постараемся взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы. Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам следует играть лучше соперника», — высказал мнение полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш.

Встреча сборных на групповом этапе ЧМ-2014 завершилась разгромом «Европейских бразильцев» — 4:0. На крупных турнирах в последние 10 лет «Бундестим» побеждала соперника. Поэтому букмекеры отдают предпочтение Германии, предлагая ставить с коэффициентом 2,41, а на Португалию — 3.20, на ничью — 3.34.

Испания — Польша (группа Е)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 22.00 мск

В активе Испании одно очко после ничьи со Швецией, хотя команда владела мячом 75% времени. А сборная Польши неожиданно проиграла Словакии на старте турнира.

В испанских СМИ называют предстоящий матч «Операция Левандовски», так как защитники «Красной фурии» собираются взять над ним контроль. Польский футболист Ян Беднарек заявил, что команда собирается играть агрессивно.

В двух последних очных матчах сборная Испании громила Польшу — 3:0 (2000) и 6:0 (2010). Коэффициенты букмекеров на игру — победа Испании: 1.5, ничья: 4.5, победа Польши: 6.2.

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