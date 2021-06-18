Смекалка Тулеева помогла в изучении йети в Кузбассе

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев использовал тему обитания йети в регионе для развития туризма. И это помогло исследователям продвинуться в изучении вопроса существования снежного человека, сообщил Sibnet.ru директор Международного центра гоминологии Игорь Бурцев.

В апреле Тулеев написал на своей странице в Instagram, что намеренно подогревал интерес к теме существования йети в Кузбассе, чтобы развивать туризм — учредил праздник снежного человека и пообещал 1 миллион рублей за поимку. Это, в свою очередь, помогло энтузиастам и ученым.

«Да, Тулеев использовал тему снежного человека для развития туризма в области. Но это позволило исследователям продвинуться довольно далеко в изучении этого вопроса не только в области, но и в мире в целом», — отметил Бурцев.

Он объяснил, что в больших экспедициях, финансировавшихся руководством области, участвовали исследователи и журналисты не только из России, но и из-за рубежа. «Это было в наших обоюдных интересах», — добавил гоминолог.

Сам Тулеев в соцсети также отметил, что в Кузбасс приезжало много ученых. Встретиться с бигфутом им не удалось, но следы они обнаружили. А легенды о йети в горах Шории, по словам губернатора, ходят здесь давно.