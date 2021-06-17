Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy

Певица Клава Кока, известная по хитам «Покинула чат» и «Краш», опубликовала видео со съемок обложки для Playboy. Снимки появятся в мужском журнале в конце июня.

Клава Кока призналась подписчикам, что очень переживает за их реакцию на такую откровенную съемку.

«Я выросла и мне захотелось новых ощущений, и я подумала: сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально женственной и хочу этим поделиться», — написала она в сториз Instagram.

Судя по бекстейджу со съемок, Клава Кока появится на обложке Playboy в классическом стиле — девушка обнажилась топлес, оставив на теле стринги, украшенные камнями. Певица также анонсировала выход нового трека «Подушка», наложив отрывок из песни на видео.

«И тебе не надо ждать Playboy, чтобы ты меня увидел голой. Раз, два, три — смотри», — поет Клава Кока в новом треке.

Playboy с Клавой Кокой на обложке выйдет 22 июня. А премьера ее нового трека «Подушка» состоится на следующий день — 23 июня.