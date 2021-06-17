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Треть россиян пожаловались на жизнь в режиме постоянной экономии

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Более трети жителей России (37%) живут в режиме постоянной экономии денег, ни в чем себе не отказывают лишь 7% россиян, следует из результатов опроса, проведенного банком «Открытие».

Согласно опросу, большинство россиян (56%) экономят все же только в случае возникновения у них финансовых проблем. Еще 37% респондентов экономят постоянно и сознательно, так как чаще всего их этому научили родители. Наивысший процент живущих в режиме постоянной экономии в Центральном федеральном округе (47%) и в Сибири (43%), самый низкий на Урале и Северном Кавказе (по 30%), показал опрос.

Ни в чем себе не отказывают 7% россиян, причем в Москве и области этот показатель составляет 12%, приводит результаты исследования.

Несмотря на влияние распространяющейся коронавирусной инфекции на экономику, пандемия не изменила отношение к экономии у 80% россиян. При этом 65% как экономили постоянно или время от времени до начала коронакризиса, так продолжают это делать и сейчас, тогда как 15% не экономили до пандемии, и не экономят и сейчас.

Еще 20% опрошенных заявили, что раньше не экономили, но пандемия вынудила ограничить расходы.

При этом большинство россиян не готовы экономить ни при каких условиях на еде, детях и лекарствах, тогда как 2% респондентов заявили, что готовы экономить на всем. Как показал опрос (при ответе можно было выбрать несколько вариантов), на развлечениях уже экономят 71% россиян, на путешествиях — 62%, на гаджетах — 55%, на бытовой технике — 41%, на одежде и обуви — 40%, на еде — 23%.

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