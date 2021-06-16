Путин и Байден начали разговор с шутки

Президент России Владимир Путин сказал что-то смешное президенту США Джо Байдену перед началом саммита в Женеве в среду.

Когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, российский лидер что-то с улыбкой сказал своему американскому коллеге, они оба рассмеялись, описывает происходящее РИА Новости.

Путин и Байден общаются в библиотеке виллы Ла Гранж. Переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных.

В повестке заявлены стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты.