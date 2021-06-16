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Путин и Байден начали разговор с шутки

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин сказал что-то смешное президенту США Джо Байдену перед началом саммита в Женеве в среду.

Когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, российский лидер что-то с улыбкой сказал своему американскому коллеге, они оба рассмеялись, описывает происходящее РИА Новости.



Путин и Байден общаются в библиотеке виллы Ла Гранж. Переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных.

В повестке заявлены стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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