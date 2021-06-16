Организатор концерта Artik&Asti заплатит штраф за зрителей без масок

Организаторы концерта украинской поп-группы в Бурятии Artik & Asti заплатят штраф за несоблюдение мер безопасности во время пандемии — зрители не соблюдали масочный режим, и находились рядом друг с другом, сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

В Бурятии с июня ввели запреты на проведение концертов из-за третьей волны коронавируса. Концерт группы Artik & Asti прошел в конце мая, но и тогда республике действовали ограничения, регламентирующие проведение массовых мероприятий. По данным Роспотребнадзора, они были нарушены организаторами концерта.

Так, зрители не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. На посадочных местах, расположенных в фан-зоне, отмечалась большая скученность зрителей, а рассадка сидячих мест проводилась без учета социального дистанцирования.

Железнодорожный суд Улан-Удэ привлек должностное лицо ООО «Премьера Байкал» (организатор концерта) к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Он должен выплатит штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.