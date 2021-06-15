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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса в России — это процесс нужно активизировать, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», — цитирует ТАСС представителя Кремля. Он отметил, что «вакцинация — единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение». «Другого способа победить коронавирус не существует», — указал Песков.

Песков считает, что процесс вакцинации от коронавируса в стране можно активизировать. «Безусловно, в данном случае любые меры хороши», — уверен представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что «вакцинация добровольная».

Он утвердительно ответил на вопрос, уместно ли говорить о каких-то мерах стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации. «Регионы принимают меры, разные регионы по-разному, в конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии», — отметил Песков.

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Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

fargus

«И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин. Он то, вообще никаким боком....

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
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