Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации

Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса в России — это процесс нужно активизировать, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», — цитирует ТАСС представителя Кремля. Он отметил, что «вакцинация — единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение». «Другого способа победить коронавирус не существует», — указал Песков.

Песков считает, что процесс вакцинации от коронавируса в стране можно активизировать. «Безусловно, в данном случае любые меры хороши», — уверен представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что «вакцинация добровольная».

Он утвердительно ответил на вопрос, уместно ли говорить о каких-то мерах стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации. «Регионы принимают меры, разные регионы по-разному, в конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии», — отметил Песков.