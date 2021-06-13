Академик РАН заявил о «российских» штаммах COVID-19

Оригинальные варианты мутаций коронавируса COVID-19 существуют в России, включая Москву, заявил глава Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«То, что в нашей стране, в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно», — сказал академик в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящее время их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов изучаются.

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что в Москве могли появиться новые, специфические штаммы коронавируса.

«Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сказал он в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.

Логунов отметил, что не все штаммы коронавируса опасны, но все равно необходимо следить за изменениями, «работать на опережение, выявлять, если что, адаптировать, новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом».