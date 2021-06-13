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США не нашли доказательств внеземных технологий в НЛО

Источник:
«Популярная механика»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Американская военная разведка представила отчет, в котором утверждается, что нет никаких доказательств того, будто неопознанные летающие объекты (НЛО) имеют внеземное происхождение.

Военные не увидели внеземных технологий даже в тех НЛО, которые совершали невероятные кульбиты, на что не способен ни один летательный аппарат на Земле, приводит «Популярная механика» выдержки из отчета.

Но эти объекты также не имеют никакого отношения к США, говорится в заявлении официальных лиц. В таком случае, что это? Трудно сказать с уверенностью, сомневаются военные.

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В отчете рассмотрено более 120 инцидентов с НЛО, произошедших в течение последних 20 лет. Американские военные склонны считать (и очень обеспокоены этим), что НЛО — это примеры гиперзвуковых технологий, разработанных в России или Китае.

Полный отчет американкой разведки об НЛО будет представлен в Конгрессе США 25 июня 2021 года.

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Технологии #Мистика
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Алекс555

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