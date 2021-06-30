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Что делать, если Wink не работает на Smart TV

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
В видеосервисе Wink, установленном на Smart TV, зрителю доступны сотни телеканалов и десятки тысяч фильмов и сериалов. Но иногда в работе сервиса происходит сбой. Почему с приложением Wink возникают проблемы, и как исправить ошибку при воспроизведении?

Не все телевизоры с функцией Smart TV могут воспроизвести Wink. Если после установки телевизор не запускает видео, возможно, его операционная система просто не поддерживает приложение. Сейчас Wink работает на:

  • Samsung Smart TV модели 2013-2019 годов
  • Apple TV на базе TVOS версии 10.0 и новее
  • iOS (iPad/iPhone) версии 10.0 и новее
  • Android (планшеты/смартфоны) версии 4.4 и новее
  • Другие телевизоры и ТВ-приставки с Android TV, начиная с версии 5.0
  • LG Smart TV WebOS 1.0 и выше

Если Wink перестал работать на Смарт ТВ

В работе сервиса на Smart TV иногда происходит сбой. И возможность просмотра или ограничивается, или пропадает совсем. В подавляющем большинстве случаев это можно исправить, не обращаясь в службу поддержки.

Если появился черный экран с восклицательным знаком в окружности и подписью «Ошибка воспроизведения», первое, что нужно сделать — выйти из приложения Wink, нажав на кнопку «Назад» или «Exit» на пульте телевизора. А затем зайти снова.

Если это не помогло, проверить в настройках обновления программного обеспечения для самого телевизора. При их наличии обновить и зайти через меню в приложение Wink. Также стоит проверить версию приложения и, если требуется, обновить приложение.

Если обновлений нет, а способ «зайти-выйти» не помог, можно попробовать перезагрузку. Возможно дело в простом техническом сбое. В этом случае нужно отключить ТВ из сети на несколько минут, затем включить и запустить все сервисы, включая «Винк». 

Еще одна частая ошибка, которая пугает пользователей — надпись на экране «Код ошибки 6000000 wink». Это значит, что утеряно соединение с интернетом. Нужно отключить и подключить кабель или перезапустить роутер.

Но когда не помогают все перечисленные манипуляции, или проблема возникает постоянно, необходимо обратиться в поддержку Wink, в меню «Обратная связь» и «Помощь»

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