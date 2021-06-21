Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink

Футбольные, хоккейные матчи и другие спортивные трансляции можно смотреть в прямом эфире в любом месте: и на даче, и в автомобиле. Видеосервис Wink включает все спортивные телеканалы и спецразделы спортивных трансляций, доступ к которым можно получить бесплатно.

Видеосервис Wink — это продвинутый формат телевидения, совмещенный с онлайн-кинотеатром. Wink включает сотни ТВ-каналов, огромную коллекцию фильмов, сериалов, аудиокниг, уроков и караоке.

Кроме этого, в Wink есть раздел спортивных телеканалов и прямых трансляций. «Спортивный пакет» сейчас доступен бесплатно в рамках акции «Трансформер акция».

Приложение Wink работает на любых устройствах, у который есть операционная система. Это телевизоры, приставки, планшеты, смартфоны. Также существует сайт, что позволяет запускать Wink на компьютерах.

Как смотреть спортивные каналы

«Спорт», который включен в бесплатную подписку «Трансформер акция», это специальный пакет с 13 телеканалами о футболе, хоккее, баскетболе, теннисе, экстриме и драйве.

Также в подписке «Трансформер акция» есть отдельный «Базовый ТВ-пакет», куда входят 150 ТВ-каналов. В их числе такие эфирные спортивные каналы как «Матч ТВ», «КХЛ», UFC TV, «Матч! Арена HD», «Матч! Игра», Eurosport 1 и другие.

А если дома подключено телевидение от Ростелекома (разработчика Wink), и интерфейс интерактивного ТВ уже сменился на Wink, то достаточно в настройках на ТВ-приставке или телевизоре добавить номер телефона, а потом под этим номером заходить в приложение Wink в любом месте на любом устройстве.

В этом случае будет доступно все, что включено в абонентскую плату за домашнее телевидение. Включая те спортивные трансляции, на которые каналы могут устанавливать ограничения для просмотра на сторонних ресурсах.

Спортивные трансляции в Wink

Для поклонников спорта в видеосервисе есть отдельный раздел, который так и называется «Спортивные трансляции». В нем можно смотреть матчи НХЛ, футбольные трансляции, в том числе с чемпионата Европы по футболу, и бои UFC. Некоторый контент предоставляется всегда бесплатно, например, отечественная поп-лига боев по правилам ММА.

Сейчас можно подключить подписку «Трансформер акция». На 30 бесплатно станет доступен почти весь Wink — это 300 телеканалов, более 40 тысяч фильмов и сериалов, а также детский обучающий и развлекательный контент, аудиокниги, радио, караоке. Спортивные каналы можно будет смотреть онлайн и в записи.

Как установить Wink?

Чтобы установить Wink на смартфон или планшет, необходимо найти приложение в Google Play или App Store и скачать его на устройство. Затем открыть приложение и зарегистрироваться по номеру телефона.

Аналогично устанавливается приложение в телевизорах со Smart TV. В меню телевизора нужно зайти в магазин приложений, найти Wink и установить. Далее — зарегистрироваться по номеру телефона.

Для того чтобы смотреть Wink на компьютере, ничего устанавливать не нужно, достаточно зайти на сайт видеосервиса, пройти регистрацию или авторизоваться.

Каждый номер телефона становится отдельным аккаунтом в Wink. Под одним аккаунтом видеосервис может работать на пяти разных устройствах. То есть, если активировать подписку под одним номером телефона, например, на телевизоре, то она станет доступна еще на четырех устройствах, где в приложение вошли с этим же номером.

Если активирована подарочная подписка и есть риск забыть ее вовремя отключить, чтобы после окончания бесплатного периода не начала взыматься плата, можно настроить автоотключение. Достаточно зайти в эту подписку и кликнуть «отключить» — она сама деактивируется по истечение месяца.

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