«Тихое место 2»: камерный хоррор стал блокбастером

В российский прокат выходит хоррор Джона Красински «Тихое место 2» — сиквел успешного фильма про семью, которая пытается выжить в окружении инопланетных монстров, реагирующих на малейший шум. В главных ролях — Эмили Блант и Киллиан Мерфи, которым снова предстоит противостояние с пришельцами, но на этот раз режиссеру доверили огромный бюджет.

Сюжет: нельзя шуметь

Первый фильм вышел весной 2018 года и сразу же привлек внимание поклонников фантастических хорроров. По сценарию, обычная семья выживает в глуши после нашествия инопланетян и гибели большей части землян.

Люди в картине вынуждены воспитывать и даже рожать детей в ситуации, когда любой шум может стать причиной гибели. В конце первого фильма глава семьи (Джон Красински) погибает, а Эвелин (Эмили Блант) остается с дочкой Риган и сыном Маркусом.

События сиквела продолжают историю семьи, только Эвелин вынуждена спасать сыном, а дочь уходит с Эмметом (Киллианом Мерфи) — бывшим другом семьи. Ребенок ранен, его крики могут привлечь чудовищ, но главные герои продолжают искать выживших на руинах цивилизации.

Премьера в России: 3 июня 2021 года

Страна: США, Paramount Pictures, Platinun Dunes

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драма

Режиссер: Джон Красински

Актеры: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Джон Красински, Ноа Джуп, Милли Симмондс, Джимон Хонсу

Продолжительность: 97 минут

Возраст: 16+

Съемки: деньги на блокбастер

Первая часть при бюджете в 17 миллионов долларов заработала 340 миллионов долларов по всему миру. Неудивительно, что студия решилась на продолжение. В результате Джону Красински для сиквела выдали бюджет настоящего блокбастера.

Красински считает оригинал особым опытом, разделенным со своей женой Эмили Блант, поэтому от идеи снять продолжение он был в восторге. Первоначально ходили разговоры о других героях в новых локациях, но в итоге было решено продолжить существующий сценарий.

Фото: © кадр из фильма

При работе режиссер вдохновлялся фильмами братьев Коэн «Старикам тут не место» и «Железная хватка», а также картиной «Нефть» Пола Андерсона. При этом из-за гибели главного героя из первого фильма в сиквел пришлось ввести Киллиана Мерфи.

По словам Красински, созданный им фантастический мир — главная звезда фильма, ведь про него еще не все известно. Зрители могут только догадываться, сколько людей выжило на планете и откуда взялись монстры, уничтожившие цивилизацию.

Сами съемки шли летом 2019 года, первый трейлер появился 1 января 2020. Из-за последствий эпидемии коронавируса премьеру «Тихого места 2» серьезно сдвинули — с весны 2020 года на июнь 2021 года.

Отзывы: фильм стал громче

На Rotten Tomatoes «Тихое место 2» получило высокие 90% от критиков и 94% от пользователей, на агрегаторе IMDb рейтинг составляет 7,9 баллов, на Metacritic — 71%, а «КиноПоиск» показывает 7,2 баллами. В целом картину приняли благосклонно и оценки зачастую даже выше, чем у первой части.

По оценке некоторых пользователей, порой фильм не всегда дружит с логикой, но хуже не становится — несмотря на временами неадекватных персонажей, который сами создают себе проблемы, Красински умело нагнетает саспенс и раскрывает актеров.

Фото: © кадр из фильма

Критик Егор Беликов посчитал лучшим моментом ленты финал, который не исключает выхода третьего фильма. А журнал «Мир фантастики» в рецензии на картину назвал сиквел более динамичным и менее камерным.

Стоит ли смотреть

«Тихое место 2» — фантастический хоррор в локациях разрушенной цивилизации. Герои снова выживают из последних сил, но вместо темы отцовства и материнства первого фильма здесь на первый план выходит конфликт поколений и право подросших детей самим делать выбор.

Второй фильм снова испытывает своих персонажей на прочность — это картина вовсе не о монстрах, она о единстве семьи, взрослении детей, которые учатся быть героями и преодолевать страх.

Фото: © кадр из фильма

Сиквел получился заметно громче и динамичнее первого фильма, который сделал ставку на концептуальную тишину и минимализм. Монтаж здесь тоже превосходный — постановщик эффектно создает плотное и напряженное действие, заставляющее зрителей затаиться в кресле.

«Тихое место 2» — самобытное и качественное продолжение, которое не уступает отличному оригиналу. Смотреть сиквел можно даже тем, кто пропустил первую часть, в прологе многое объясняется. Отличный фильм для любителей качественных хорроров.