Заболел и умер: откуда берутся мифы про вакцинацию

Вакцинация от коронавируса обрела сторонников и противников во всем мире. И если одни доказывают необходимость прививки, другие пугают осложнениями и смертью. Есть ли хоть крупинка правды в страшилках о вакцинах и как медики расследуют осложнения после прививки?

Основной источник информации, откуда обыватель черпает сведения об «инцидентах» с прививкой, — соцсети и СМИ. Чаще всего о негативных последствиях пишут те, кто сам испытал нежелательные проявления, наблюдал их у родственниках, или те, кому просто хочется написать что-то потенциально популярное.

Степень достоверности таких сообщений вызывает сомнения, говорит эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков.

«Даже в базе данных, если мы говорим, например, об Америке, фактически кто угодно может разместить любую информацию о нежелательных явлениях после вакцинации. Она проверяется лишь постфактум, и записи присваивается идентификационный номер, и она сохраняется», — цитирует иммунолога «Научная Россия».

Например, в США на рынке присутствуют три вакцины — компаний Pfizer, Мoderna и Johnson&Johnson. В Евросоюзе — это Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Исходя из имеющихся данных, в США суммарно зафиксировано около 200 смертей после прививки от коронавируса. В Германии — около 120 случаев. Такие же данные есть в Испании, Норвегии, Дании, Германии, Австрии, Италии, Южной Корее.

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Но парадокс заключается в том, что доказательств прямой связи между введением препарата и смертью после прививки от коронавируса пациента нет. То есть не факт, что гибель человека спровоцировала именно прививка от коронавируса.

Например, в Норвегии больше половины смертей вакцинированных произошло в домах престарелых.

В Испании и Германии это были также пожилые. В США были случаи смерти пациентов от 45 лет, но они страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

В России не было ни одного прецедента, который бы указывал на смерть после прививки от коронавируса. И усомнится в этом сложно — если бы были смерти, скрыть это вряд ли было бы возможно.

«Дело в том, что люди смертны, и они даже без вакцины периодически умирают, к сожалению. Именно поэтому нельзя говорить, что введение вакцины приводит к смерти, только лишь на основании того, что человек умер после введения. "После" само по себе не значит "по причине"», — объясняет Крючков.

Заговоры и расследования

Безусловно, можно заподозрить фармкомпании в заговоре и нежелании раскрывать информацию о смертях пациентов. Но это не так, уверяет эксперт по общественному здоровью. Медики и ученые во всем мире тщательно расследуют каждый случай тяжелых осложнений, и причинно-следственной связи между антиковидной прививкой и смертью пока нет.

«Конечно, никто не хочет убирать с рынка свою вакцину. Но, тем не менее, есть прецеденты (в истории, связанные с другими заболеваниями), когда в той же Европе и США очень прибыльные препараты убирали с рынка, если была доказана зависимость между их применением и смертью, тяжелыми нежелательными явлениями у пациентов», — говорит медик.

Как проходят медицинские расследования? Первое — специалисты ищут необычные смерти, которые вряд ли случились бы без препарата. Второе — смотрят на возраст, на осложнения, на вероятность человека умереть с учетом ожидаемой в конкретной стране медицинской помощи.

«Дальше мы смотрим, а насколько типичны смерти от того или иного препарата, есть ли у них общие черты. Какое количество похожих смертей после приема или введения определенного лекарственного препарата зафиксировано...» — перечисляет иммунолог.

По словам Крючкова, сейчас вся мировая система фармаконадзора нацелена на поиск редких, опасных для жизни и здоровья состояний у пациентов после применения лекарственных препаратов.

Кроме мифов о смертях, в Сети пишут о серьезных осложнениях после прививки от коронавируса, редких побочных эффектах, в том числе о тромбозах. Например, в Европе якобы около 40 таких случаев на 20 миллионов получивших прививку.

«Но, когда подсчитали общий риск развития тромбоза без вакцинации, то эксперты пришли к заключению, что он даже выше. То есть и вне вакцинации у не меньшего количества людей в Европе за тот же временной интервал случаются сходные тромбозы. Сейчас изучают индивидуальные особенности этих случаев», — заключает иммунолог.