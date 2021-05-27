Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?

Полное лунное затмение 26 мая открыло так называемый коридор затмений – непростой, но очень важный с эзотерической точки зрения период. Завершится он 10 июня, когда Луна перекроет Солнце. Какое значение у небесного коридора и кто получит шанс изменить жизнь?

Коридор затмений (промежуток между двумя затмениями) – это важный период, в который могут произойти события, способные в будущем трансформировать жизнь человека в лучшую сторону, считают астрологи и эзотерики.

В этом году непростой и кармически важный период продлится с 26 мая по 10 июня, когда в 13.43 по московскому времени на небе произойдет солнечное затмение. Время до этой даты – самое подходящее для начала перемен.

«В этот период судьба берет контроль над нашей жизнью в свои руки, возвращая в какие-то ситуации, чтобы вы прошли нужные уроки. Решения, принятые в этот период, скорее всего, окажутся судьбоносными. Но затменные причинно-следственные связи не всегда видны невооруженным глазом», – написала в Instagram астролог Юлия Левченко.

Главные темы затмений

Она предупредила, что в этот период стоит ждать «приветов» из прошлого: последствий прежних поступков, мыслей, появления в жизни людей, с которыми вы когда-то попрощались.

Затмения мая – июня 2021 года происходят на оси Стрелец – Близнецы. Это означает, что становятся актуальными темы получения и передачи знаний, амбиций и авторитета, поездок и переездов.

Самым судьбоносным 2021 год, по словам астролога, будет для тех, чей день рождения совпадает с одним из затмений или произойдет во время коридора между ними.

«Нет конкретного списка "можно/нельзя". Желательно расслабиться и довериться Вселенной: если энергии мало — больше отдыхайте, если чувствуете в себе силы – будьте активны. Делайте, как чувствуете, просто помните, что последствия ваших решений будут очень важными», – предупредила Левченко.

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По словам таролога Марты Гранде, в первые дни после лунного затмения у всех будет повышен эмоциональный фон, поэтому важно быть аккуратнее в общении и избегать конфликтов. Возможны ситуации резкой перемены планов.

«Затмения проходят на так называемых "кармических" точках неба. Карма – это не наказание и оправдание всех наших бед. Карма подразумевает собой то, что мы имеем некий опыт из прошлых воплощений и иногда встречаемся с его последствиями (не обязательно плохими) для того, чтобы вырасти и пойти далее, вырваться из круга повторяющихся событий», – написала таролог в соцсети.

Она уточнила, что в коридор затмений могут происходить ситуации, ставящие на паузу работу, возможно, связанные со здоровьем, – они даны для того, чтобы стать ближе к семье, посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Кому коридор затмений принесет удачу?

Таролог также назвала даты рождения тех, для кого коридор затмений станет самым удачным периодом, – это дни с 19 по 24 февраля, с 22 по 27 июня, с 24 по 29 октября.

«В вашей жизни сейчас происходит своего рода везение. Все, что будет происходить – это действительно во благо и нужно вам», – заверила Гранде.