Россия выделит средства на разработку «зеленого» транспорта

Минпромторг России планирует в этом году выделить 1 миллиард рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом — водородным и электрическим автомобилям, сообщает ведомство.
«В целях стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом Минпромторгом России в рамках постановления правительства РФ от 12 декабря 2019 года № 1649 запланировано предоставление российским организациям субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в части компонентов для автомобилей с низким углеродным следом», — сказали ТАСС в ведомстве.
Минпромторг уточнил, что речь идет о разработках в области НИОКР по водородным технологиям и электротранспорту.
Ранее Минпромторг заявил, что власти РФ планируют с 2030 года установить требования к автопроизводителям по доле продаж «зеленых» машин, работающих на водороде, электричестве и газе.
UynachalnicaЦитатаРоссии следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока...
great_america"заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника" - это где в России...
UynachalnicaЦитатаИ за то время, пока есть спрос, успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему»,...
karutoГибкая политика Америки уже смешно. Товарищ Сталин не простил Британии начало второй мировой войны, вооружение...