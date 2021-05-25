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Синоптики посоветовали дачникам за Байкалом повременить с посадками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Синоптики предупредили дачников Бурятии и Забайкалья, что в начале лета вернутся заморозки и рекомендовали повременить с высадкой растений в открытый грунт, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

По данным синоптиков, июнь ожидается теплым, но в начала лета еще вернутся заморозки. В Бурятии в первой пятидневке, в Забайкалье — во второй.

«В связи с ожидаемыми погодными условиями высадку рассады овощных и цветочных культур в открытый грунт рекомендуется проводить после 10 июня», — резюмировали синоптики.

Заморозки ведут к частичной или полной гибели саженцев. Наиболее восприимчивы к холоду завязи плодовых деревьев, цветы, ягоды и овощные культуры. Самый простой способ уберечь растения от низких температур — укрыть их пленкой или спанбондом.

Если укрыть растения нужно срочно, а пленки под рукой нет, можно использовать подручные средства. Например, обрезанными пластиковыми бутылками, или коробками.

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Бурятия #Гео #Дача
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