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Авиазавод Улан-Удэ займется сборкой легких вертолетов VRT500

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Бурятии

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) соберет для компании «Русские Вертолетные Системы» легкие вертолеты VRT500, разрабатываемые компанией Vertex Aero. До конца 2024 года У-УАЗ передаст компании пять вертолетов, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Контракт на производство самолетов на авиазаводе в Улан-Удэ стороны подписали в четверг на выставки «HeliRussia 2021». По словам управляющего директора АО «У-УАЗ» Леонида Белых, сборка принципиально нового для завода легкого одновинтового вертолета — это будущее предприятия.

«Модель (VRT500) имеет большое количество эксплуатационных преимуществ, которых пока на сегодняшний день в мире ни у кого нет. Например, соосная компоновка винта позволяет меньше зависеть от погодных условий, от направления ветра… У этого вертолета есть явное преимущество перед теми моделями, которые сегодня существуют в мире», — объяснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,9 тысяч килограммов. Машина получит современный комплекс интерактивной авионики и самую объемную в своем классе кабину, которая может быть легко конвертирована из пассажирской в грузовую или медицинскую конфигурацию.

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Бурятия #Авиа #Техника
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