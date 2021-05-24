Авиазавод Улан-Удэ займется сборкой легких вертолетов VRT500

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) соберет для компании «Русские Вертолетные Системы» легкие вертолеты VRT500, разрабатываемые компанией Vertex Aero. До конца 2024 года У-УАЗ передаст компании пять вертолетов, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Контракт на производство самолетов на авиазаводе в Улан-Удэ стороны подписали в четверг на выставки «HeliRussia 2021». По словам управляющего директора АО «У-УАЗ» Леонида Белых, сборка принципиально нового для завода легкого одновинтового вертолета — это будущее предприятия.

«Модель (VRT500) имеет большое количество эксплуатационных преимуществ, которых пока на сегодняшний день в мире ни у кого нет. Например, соосная компоновка винта позволяет меньше зависеть от погодных условий, от направления ветра… У этого вертолета есть явное преимущество перед теми моделями, которые сегодня существуют в мире», — объяснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,9 тысяч килограммов. Машина получит современный комплекс интерактивной авионики и самую объемную в своем классе кабину, которая может быть легко конвертирована из пассажирской в грузовую или медицинскую конфигурацию.