НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому и соленому

Источник:
Радио Sputnik
200 0
Фото: Benreis / CC BY-SA 4.0

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать.

В случае с резкой тягой к соленому прежде всего следует обратить внимание на то, как часто она появляется, советует врач. Не стоит беспокоиться, если подобное желание возникает у человека лишь изредка, считает она. Возможно, в его рационе просто не хватает хлора, ведь многие люди специально ограничивают употребление соли, стремясь к здоровому питанию, сказала Бережная в интервью радио Sputnik.

«Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко», — отметила врач.

Внезапное стремление к сладкому, по ее словам, встречается гораздо чаще, но также не указывает на проблемы со здоровьем, если возникает время от времени. Причиной этой тяги диетолог назвала большой расход энергии и необходимость обеспечить ее приток, Сделать это быстро можно за счет углеводов, которые есть в сладостях.

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения», — объяснила Бережная.

Еще по теме
Диетологи посоветовали худеющим есть клубнику
Диетологи указали на вред грецкого ореха для людей с лишним весом
Российское мороженое прославилось в Китае благодаря Путину
Шампиньоны оказались антираковым продуктом
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Паводок в Хакасии пошел на спад
Станцевавших на батутах в Омске заподозрили в реабилитации нацизма
Заработал новый терминал аэропорта Кемерова
Новосибирский губернатор заработал на 1 млн меньше
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
23 мая 20:15
(МСК)
Дания
Швейцария
23 мая 20:15
(МСК)
Канада
США
Весь календарь
Последние матчи
23 мая 16:15
(МСК)
Швеция 0
Беларусь 1
23 мая 16:15
(МСК)
Казахстан 1
Финляндия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 27 баллов
  • KEIbaton — 24 баллa
  • abramovaleks1 — 23 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

Поэтому все талантливые ее и покидают, в связи с уникальными возможностями...

Uynachalnica

То есть, цены будут расти, несмотря на всю правительственную стабилизацию? Стабильность наличествует!

Иркут 69

Тошнит уже от такого количества лизоблюдов и холуев...

Yu Pi

Певица отметила, что ей было очень важно говорить о русских женщинах(с)Таджичка говорит о русских женщинах...Хоооосподя!...
Sibnet.Ru