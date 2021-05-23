Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому и соленому

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, почему иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то соленое или сладкое и о чем это может сигнализировать.

В случае с резкой тягой к соленому прежде всего следует обратить внимание на то, как часто она появляется, советует врач. Не стоит беспокоиться, если подобное желание возникает у человека лишь изредка, считает она. Возможно, в его рационе просто не хватает хлора, ведь многие люди специально ограничивают употребление соли, стремясь к здоровому питанию, сказала Бережная в интервью радио Sputnik.

«Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко», — отметила врач.

Внезапное стремление к сладкому, по ее словам, встречается гораздо чаще, но также не указывает на проблемы со здоровьем, если возникает время от времени. Причиной этой тяги диетолог назвала большой расход энергии и необходимость обеспечить ее приток, Сделать это быстро можно за счет углеводов, которые есть в сладостях.

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения», — объяснила Бережная.