Новосибирский зоопарк показал радость пингвинов от летнего вольера

Новосибирский зоопарк опубликовал видео, на котором пингвины Гумбольдта радуются выходу в летний вольер.

«Вот и наши пингвины радуются теплым дням в уличном вольере», — написали под видео сотрудники зоопарка. На кадрах видно, как птицы выбегают из посещения и радостно ныряют в открытый бассейн.

Пингвины Гумбольдта содержатся в Новосибирском зоопарке с 2016 года. Первую группу этих птиц получили из Московского зоопарка. Вторая группа была получена в 2018 году из зоопарка города Хигасимацуяма (Япония). Пингвины поначалу присматривались к новичкам, но со временем перестали делить друг друга на своих и чужих.

В общей сложности сейчас в зоопарке 11 птиц. В группе сложилось три пары. Самыми первыми объединились в пару Домино и Бэлла. Затем парой стали Ковальски и Тутти. Также образовалась еще одна пара – Флипп и Мими.