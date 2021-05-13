Новосибирский зоопарк показал радость пингвинов от летнего вольера

Новосибирский зоопарк опубликовал видео, на котором пингвины
Гумбольдта радуются выходу в летний вольер.
«Вот и наши пингвины радуются теплым дням в уличном вольере»,
— написали под видео сотрудники зоопарка. На кадрах видно, как птицы выбегают
из посещения и радостно ныряют в открытый бассейн.
Пингвины Гумбольдта содержатся в Новосибирском зоопарке с
2016 года. Первую группу этих птиц получили из Московского зоопарка. Вторая
группа была получена в 2018 году из зоопарка города Хигасимацуяма (Япония).
Пингвины поначалу присматривались к новичкам, но со временем перестали делить
друг друга на своих и чужих.
В общей сложности сейчас в зоопарке 11 птиц. В группе
сложилось три пары. Самыми первыми объединились в пару Домино и Бэлла. Затем
парой стали Ковальски и Тутти. Также образовалась еще одна пара – Флипп и Мими.