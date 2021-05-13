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Новосибирский зоопарк показал радость пингвинов от летнего вольера

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский зоопарк опубликовал видео, на котором пингвины Гумбольдта радуются выходу в летний вольер.

«Вот и наши пингвины радуются теплым дням в уличном вольере», — написали под видео сотрудники зоопарка. На кадрах видно, как птицы выбегают из посещения и радостно ныряют в открытый бассейн.

Пингвины Гумбольдта содержатся в Новосибирском зоопарке с 2016 года. Первую группу этих птиц получили из Московского зоопарка. Вторая группа была получена в 2018 году из зоопарка города Хигасимацуяма (Япония). Пингвины поначалу присматривались к новичкам, но со временем перестали делить друг друга на своих и чужих.

В общей сложности сейчас в зоопарке 11 птиц. В группе сложилось три пары. Самыми первыми объединились в пару Домино и Бэлла. Затем парой стали Ковальски и Тутти. Также образовалась еще одна пара – Флипп и Мими.

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