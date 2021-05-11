Власти подтвердили, что стрелок в Казани действовал один

Информация о том, что стрелков в школе в Казани было
несколько не подтвердилась, задержанный полицией парень действовал в одиночку,
сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова
Во вторник произошла стрельба в школе № 175 в Казани. Задержали
19-летнего стрелка. Второй стрелявший был ликвидирован силовиками, его личность
не установлена. Точное количество пострадавших неизвестно. СК возбудил дело об
убийстве.
Галимова подтвердила, что открывший стрельбу в школе в
Казани действовал в одиночку, данные о двух нападавших не соответствуют
действительности.
Судя по видео допроса задержанного, он возомнил себя Богом,
и решил, что может вершить судьбы. Ему проведут судебно-психиатрическую
экспертизу.
«За время учебы (подозреваемый) показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — сказала собеседница агентства ТАСС.