Власти подтвердили, что стрелок в Казани действовал один

Информация о том, что стрелков в школе в Казани было несколько не подтвердилась, задержанный полицией парень действовал в одиночку, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова

Во вторник произошла стрельба в школе № 175 в Казани. Задержали 19-летнего стрелка. Второй стрелявший был ликвидирован силовиками, его личность не установлена. Точное количество пострадавших неизвестно. СК возбудил дело об убийстве.

Галимова подтвердила, что открывший стрельбу в школе в Казани действовал в одиночку, данные о двух нападавших не соответствуют действительности.

Судя по видео допроса задержанного, он возомнил себя Богом, и решил, что может вершить судьбы. Ему проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

«За время учебы (подозреваемый) показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — сказала собеседница агентства ТАСС.