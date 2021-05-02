Огонь охватил гостевые дома в Бурятии

Пожар начался в гостевом доме в Тункинском районе Бурятии, пламя перекинулось на соседнее здание, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Пожар произошел в субботу вечером в местности «Вышка» недалеко от поселка Жемчуг Тункинского района. Загорелся двухэтажный гостевой дом.

«Дом был охвачен огнем, пламя распространилось на соседний двухэтажный жилой дом, существовала угроза перехода огня на другие строения. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и интенсивностью горения», – говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать за 40 минут, еще столько же потребовалось на его ликвидацию. В тушении активно участвовали местные жители. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы бензиновой электростанции.