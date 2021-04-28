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Мужчина застрелил собаку из заповедника «Хакасский»

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина застрелил служебную собаку сотрудника заповедника «Хакасский», полиция проводит проверку, сообщил Sibnet.ru начальник отдела информации и связи с общественностью МВД РФ по Республике Сергей Кузнецов.

Младший научный сотрудник Государственного природного заповедника «Хакасский» Александр Исаев вывел своего пса Мороза на ежедневную прогулку, сообщается на сайте заповедника. На улице остановился автомобиль, из которого вышел мужчин и подросток. Взрослый выстрелил из пневматической винтовки с прицелом, попав Морозу прямо в шейный отдел.

«За что? Да просто потому, что он ходил не на двух ногах, а на четырех лапах, лаял, а не говорил, не мог ответить жестокостью на жестокость и имел наглость встретиться на пути у Ивана, — комментирует старший научный сотрудник заповедника «Хакасский» Инна Исаева, супруга Александра Исаева.

Мороз — трехлетняя Западно-сибирская лайка. Кроме общего курса дрессировки, Мороз прошел специализированное обучение по поиску следов жизнедеятельности редких и исчезающих видов животных.

В экспедициях, вместе с хозяином — Александром Исаевым, Мороз выполнял важные исследовательские работы по идентификации следов жизнедеятельности. Он находи мочеточки, поскребы таких видов как – рысь, кабарга, козерог.

Фото: © заповедник «Хакасский»

Исаев подал заявление о жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК) в МВД по Таштыпскому району. По словам хозяев собаки, выстреливший — депутат поселка Малые Арбаты. В полиции эту информацию не подтвердили.

«Полиция проводит проверку по данному факту, будут изучаться все обстоятельства», — сказал Кузнецов.

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Хакасия #ЧП #Криминал
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