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Отказ от газификации Сибири приведет к социальной катастрофе

Источник:
Нефть Капитал
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Первый зампредседателя комитета по бюджету Госдумы Михаил Щапов заявил, что отказ от газификации Сибири может привести к социальной катастрофе, так как в некоторых регионах есть риск резкого подорожания теплоносителей.

Он отметил, что в сибирских регионах добыча газа растет, но местное население ничего от этого не получает. Например, в Иркутской области — одно из крупнейших оставшихся в мире газоконденсатных месторождений, но уровень газификации региона составляет меньше 10%.

«В итоге местные жители вынуждены зачастую отапливаться электричеством — благо оно здесь очень дешевое. Но если цены на электроэнергию по каким-то причинам поднимутся, а газификации не будет, это вызовет социальную катастрофу», — цитирует его «Нефть Капитал».

Щапов добавил, что угольную энергетику возле Байкала развивать нежелательно — это может негативно сказаться на экологии озера. И газификация здесь является единственной альтернативой электричеству.

По его словам, во главу угла должно ставиться снижение рисков, что однажды люди окажутся в ситуации, когда не смогут нормально обеспечивать себя теплом. Те регионы, где есть риск резкого подорожания теплоносителей в перспективе 10-15 лет, и нужно газифицировать в приоритетном порядке.

Тема: Новая энергетика
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Экономика #Недра и ТЭК
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