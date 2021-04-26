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Ветеран КГБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС

Источник:
РИА Новости
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Фото: IAEA Imagebank / CC BY-SA 2.0

Советские власти всерьез рассматривали версию теракта в качестве причины катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук, занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить о вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их», — рассказал Ткачук в интервью РИА Новости.

Изучалась вся история Чернобыльской АЭС. «Оказалось, что было очень много данных, которые докладывались в Москву и по линии атомной энергетики, и по линии КГБ о том, что при сооружении АЭС имелось много нарушений – и по технологии, и по качеству материалов, и так далее. И эта версия тоже была – не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?» — сообщил Ткачук.

«В конце концов, после расследования, как мы знаем, причиной аварии были названы действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен», — сказал генерал.

Он отметил, что дисциплина персонала Чернобыльской АЭС оставляла желать лучшего. «Наверное, люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место», — уточнил ветеран КГБ.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. Основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.

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Uynachalnica

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lopuh64

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