Ветеран КГБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС

Советские власти всерьез рассматривали версию теракта в качестве причины катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук, занимавший должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить о вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их», — рассказал Ткачук в интервью РИА Новости.

Изучалась вся история Чернобыльской АЭС. «Оказалось, что было очень много данных, которые докладывались в Москву и по линии атомной энергетики, и по линии КГБ о том, что при сооружении АЭС имелось много нарушений – и по технологии, и по качеству материалов, и так далее. И эта версия тоже была – не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?» — сообщил Ткачук.

«В конце концов, после расследования, как мы знаем, причиной аварии были названы действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен», — сказал генерал.

Он отметил, что дисциплина персонала Чернобыльской АЭС оставляла желать лучшего. «Наверное, люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место», — уточнил ветеран КГБ.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. Основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.