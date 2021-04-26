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Двое детей в Кузбассе утонули на прогулке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое детей утонули во время прогулки в Прокопьевске, их тела обнаружил проходивший мимо мужчина, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в субботу. Местный житель заметил в искусственном водоеме двух мальчиков. Он вытащил их на берег, но признаков жизни они не подавали.

По данным ведомства, погибшим мальчикам 5 и 11 лет. По предварительным данным, дети могли гулять у водоема, на котором еще сохранился лед. В группах в соцсетях написали, что ребята могли пойти за вербой.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на четыре года.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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