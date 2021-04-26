Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер

Современные игры поражают красотой графики и изощренностью геймплея. Но с каждым годом они требуют все более мощных компьютеров. Игровое «железо» нужно постоянно обновлять, а стоит оно больших денег. И тут на помощь пришли облачные технологии.

Казалось, гонка производителей «железа» за разработчиками игр будет бесконечной. Только приобрел топовый компьютер, и он устаревает уже через два года. Новые игры на максимальных настройках уже не тянет. А у большинства просто нет средств на дорогую игровую машину.

Но в цифровой индустрии часто случаются прорывы. Облачные технологии стали применять не только для хранения информации. Появилась возможность использовать облака, как вычислительные мощности, для любых подключенных к ним удаленно устройств.

Так появился облачный гейминг (или сервис облачных игр), который уравнял возможности привилегированных владельцев топовых игровых компьютеров и простых геймеров. Теперь и у последних появилась возможность сразиться на максимальных настройках.

Сейчас опцию можно попробовать бесплатно. Облачные игры на месяц выдаются в обмен на игровые баллы в новой игре «Три фронта», открытой на Sibnet.ru к празднику Победы.

Как это работает

Облачный гейминг — это технология, при которой игры запускаются не на компьютере пользователя, а на удаленном сервере с колоссальными вычислительными возможностями.

Принцип работы технологии — прост. Геймер управляет игрой со своего устройства (компьютера, планшета, смартфона). Сигнал передается в облако, а тот уже передает аудио- и видеопотоки на экран. Для снижения пинга (времени между отправкой запроса и получением ответа) операторы сервиса распределяют серверы по территории страны.

Перспективная технология — децентрализованный гейминг. Это система без дата-центров. Вся вычислительная нагрузка лежит на мощных игровых персональных компьютерах в сети.

Геймерам больше не нужно тратиться на дорогостоящие апгрейды игрового «железа». Более того, они теперь могут обходиться вовсе без компьютера. Самые требовательные игры можно с минимальной задержкой запустить с любого устройства — даже с телевизора.

Как подключить

Удачный пример облачного гейминга в России — сервис GFN.RU от Ростелекома. Он появился благодаря сотрудничеству с компанией NVIDIA— мировым лидером рынка графических процессоров и визуальных вычислений.

GFN.RU использует технологические возможности платформы NVIDIA RTX, используемой в облачном игровом сервисе GeForce NOW. Они позволяют ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения. А сверхскоростные каналы Ростелекома — минимальные задержки передачи данных.

Все, что нужно — это обеспечить подключение к интернету на скорости от 15 мегабит в секунду при разрешении 720 пикселей или 25 мегабит в секунду в высоком разрешении — 1080 пикселей. Желательно, чтобы при этом роутер поддерживал работу в диапазоне 5 ГГц.

Фото: © Sibnet.ru

Подключить сервис можно на сайте Ростелекома в виде опции к тарифу «Игровой» (490 рублей) или в качестве дополнительной услуги (990 рублей).

Для подключения телевизора к GFN.RU потребуется универсальная приставка Wink+ (с услугами ТВ и онлайн-кинотеатра). При этом не обязательно быть абонентом Ростелекома.