НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер

Источник:
Sibnet.ru
600 0
Фото: © Sibnet.ru
Современные игры поражают красотой графики и изощренностью геймплея. Но с каждым годом они требуют все более мощных компьютеров. Игровое «железо» нужно постоянно обновлять, а стоит оно больших денег. И тут на помощь пришли облачные технологии.

Казалось, гонка производителей «железа» за разработчиками игр будет бесконечной. Только приобрел топовый компьютер, и он устаревает уже через два года. Новые игры на максимальных настройках уже не тянет. А у большинства просто нет средств на дорогую игровую машину.

Но в цифровой индустрии часто случаются прорывы. Облачные технологии стали применять не только для хранения информации. Появилась возможность использовать облака, как вычислительные мощности, для любых подключенных к ним удаленно устройств.

Так появился облачный гейминг (или сервис облачных игр), который уравнял возможности привилегированных владельцев топовых игровых компьютеров и простых геймеров. Теперь и у последних появилась возможность сразиться на максимальных настройках.

Сейчас опцию можно попробовать бесплатно. Облачные игры на месяц выдаются в обмен на игровые баллы в новой игре «Три фронта», открытой на Sibnet.ru к празднику Победы. 

Как это работает

Облачный гейминг — это технология, при которой игры запускаются не на компьютере пользователя, а на удаленном сервере с колоссальными вычислительными возможностями.

Принцип работы технологии — прост. Геймер управляет игрой со своего устройства (компьютера, планшета, смартфона). Сигнал передается в облако, а тот уже передает аудио- и видеопотоки на экран. Для снижения пинга (времени между отправкой запроса и получением ответа) операторы сервиса распределяют серверы по территории страны.

Перспективная технология — децентрализованный гейминг. Это система без дата-центров. Вся вычислительная нагрузка лежит на мощных игровых персональных компьютерах в сети.

Геймерам больше не нужно тратиться на дорогостоящие апгрейды игрового «железа». Более того, они теперь могут обходиться вовсе без компьютера. Самые требовательные игры можно с минимальной задержкой запустить с любого устройства — даже с телевизора.

Как подключить

Удачный пример облачного гейминга в России — сервис GFN.RU от Ростелекома. Он появился благодаря сотрудничеству с компанией NVIDIA— мировым лидером рынка графических процессоров и визуальных вычислений.

GFN.RU использует технологические возможности платформы NVIDIA RTX, используемой в облачном игровом сервисе GeForce NOW. Они позволяют ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения. А сверхскоростные каналы Ростелекома — минимальные задержки передачи данных.

Все, что нужно — это обеспечить подключение к интернету на скорости от 15 мегабит в секунду при разрешении 720 пикселей или 25 мегабит в секунду в высоком разрешении — 1080 пикселей. Желательно, чтобы при этом роутер поддерживал работу в диапазоне 5 ГГц.

Фото: © Sibnet.ru

Подключить сервис можно на сайте Ростелекома в виде опции к тарифу «Игровой» (490 рублей) или в качестве дополнительной услуги (990 рублей).

Для подключения телевизора к GFN.RU потребуется универсальная приставка Wink+ (с услугами ТВ и онлайн-кинотеатра). При этом не обязательно быть абонентом Ростелекома.

Еще по теме
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Киберспортсмен Dota 2 стал послом Ростелекома
Дочка РТК запустила умные тарифы для спутникового интернета
Ростелеком открыл флагманский салон связи нового формата
смотреть все
Обзоры #Интернет #Интернет #ММО #Экшены #Аркады
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Sibnet.ru запустил новую игру, в которой надо разгадывать кроссворды, знать оружие и сочинять стихотворения. «Три фронта» посвящены Великой Победе
info.sibnet.ru
#Интернет
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Облачный гейминг стал подарком для тех, кто не может приобрести мощный и дорогой компьютер. Теперь и у них появилась возможность сразиться в топовые игры на самых высоких настройках
 info.sibnet.ru
#Интернет
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Какая скорость нужна для обычной квартиры или дома, что может помешать пропускной способности канала и как выбрать оптимальное предложение?
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как перенести честно купленную Windows 10 на свежее «железо». Для этого потребуется деактивировать ключ на старом компьютере и активировать лицензию повторно с помощью специальных команд.
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
26 апреля
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
15 апреля
Ростелеком запустил новый сервис по оплате услуг ЖКХ
14 апреля
Кулачные бои TOP DOG в прямом эфире покажут в Wink
8 апреля
Телеканал для модниц появился в Wink
 Смотреть все