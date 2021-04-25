Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность

Пластический хирург назвала пять главных антитрендов последнего времени – косметологических процедур, которые полюбились многим, но делать которые уже неуместно.

Мода меняется быстро не только в одежде и макияже. Многие актуальные десять и даже пять лет назад тенденции в косметологии уже признаны «вчерашним днем» и не рекомендуются из-за возможных рисков. Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала Sibnet.ru о главных антитрендах косметологии.

Антитренд №1: биополимерный гель для увеличения губ

Несмотря на то, что эта процедура в начале «нулевых» была мегапопулярной, сегодня большинство косметологов для аугментации губ предпочитают использовать филеры на основе гиалуроновой кислоты.

При всех преимуществах биополимерного геля, который дает более стойкий результат увеличения, прибегать к такой процедуре все-таки не стоит. Нередко возникают осложнения, например, миграция геля, от которой можно избавиться только хирургическим путем.

Филеры на основе гиалуроновой считаются более безопасным средством для увеличения губ. Также они относятся к категории саморассасывающихся. Еще один плюс – в отличие от биополимеров у гиалуроновой кислоты есть антидот, при помощи которого в любой момент можно «отменить» все изменения.

Антитренд №2: заполнение носогубных складок филерами

Какое-то время назад под омоложением понималось полное отсутствие морщин, из-за чего лицо нередко приобретало одутловатость по причине введение огромного количества филеров. Сегодня косметологи отказались от этой тенденции в угоду большей естественности и натуральности.

Антитренд №3: чрезмерный загар

Еще одна остромодная тенденция, которая со временем уступила место здравому смыслу. И дело не только в том, что сейчас больше ценится естественность. А в том, что чрезмерный загар откровенно вреден для здоровья и может стать причиной меланомы.

Антитренд №4: маленький нос

С одной стороны, изящный носик действительно смотрится более аккуратно и красиво. Но с другой, нос – одна из самых выразительных черт лица, и он должен гармонировать с другими чертами, а не быть чем-то чужеродным.

В современной косметологии и пластической хирургии большое значение уделяется естественности, поэтому все тенденции, которые получили в свое время ярлык too much (англ. слишком много, перебор, чересчур) сегодня уже непопулярны.

Антитренд №5: пышные формы

Большая грудь больше не в моде так же, как и большие ягодицы. Одним из самых популярных направлений сегодня считается редукционная маммопластика – операция по уменьшению груди. Если раньше дамы хотели увеличить грудь и выбирали для этих целей импланты на три-четыре размера больше, то сегодня даже поклонницы большого бюста признали, что это тяжелая ноша, поэтому многие дамы обращаются за тем, чтобы поставить импланты меньших размеров.

Сегодня в тренде увеличение груди максимум на один-два размера. Что касается ягодиц, то вместо излишнего объема в этой части фигуры женщины хотят видеть спортивную и подтянутую «пятую точку».