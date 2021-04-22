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Сторонников Навального в Томске задержали за организацию митинга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трое сторонников оппозиционера Алексея Навального задержаны в Томске, их хотят привлечь к ответственности за организацию незаконного митинга вечером в среду, сообщила в четверг томская «Команда Навального» в соцсетях.

«Сотрудники штаба Андрей Фатеев, Никита Байгулов и Игнатий Купцов провели ночь в РОВД. Им всем шьют организацию митинга, при том, что Андрея и Игната даже не было на акции. Материалы составлены на основании доносов двух провокаторов», – сообщили активисты.

Сторонники оппозиционера также сообщили, что суды состоятся уже в четверг, прямо по видеосвязи из РОВД.

Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание по делу «Ив Роше», состоялся на Ново-Соборной площади в среду вечером. Подобные акции прошли во всех крупных городах РФ.

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shirokastranamo

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