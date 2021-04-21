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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Альпийскую деревню задумали построить в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Хакасии предложили создать альпийскую деревню в живописной долине Бабик, кроме гостиниц, там планируется организовать площадки для гольфа ледовым катком, сообщает замглавы региона Ирина Войнова.

«Правительство Хакасии предлагает долину Бабик для перспективного развития туристской инфраструктуры. В собственности республики находится 234 гектара земли», — отметила Войнова.

В качестве базового варианта предлагается построить гостинично-коттеджный комплекс «Альпийская деревня» с парковой зоной, спа-комплексом, площадками для гольфа и большого тенниса, родельбаном и зипрайдером, крытым ледовым катком и детским городком, рестораном и конференц-залом. Объем инвестиций оценивается в 800 миллионов рублей.

Долина Бабик позволяет реализовывать модель всесезонного отдыха. По мнению туроператоров, место идеально подходит для любителей спокойного времяпрепровождения на природе как в летнее, так и зимнее время.


Тема: Туризм в Сибири
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Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..

Uynachalnica

Цитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...

anetodiretu

этот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...

Nik3316

ну это еще ХТС, они по настоящему ржавых не видели...
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