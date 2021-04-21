Альпийскую деревню задумали построить в Хакасии

Власти Хакасии предложили создать альпийскую деревню в живописной долине Бабик, кроме гостиниц, там планируется организовать площадки для гольфа ледовым катком, сообщает замглавы региона Ирина Войнова.

«Правительство Хакасии предлагает долину Бабик для перспективного развития туристской инфраструктуры. В собственности республики находится 234 гектара земли», — отметила Войнова.

В качестве базового варианта предлагается построить гостинично-коттеджный комплекс «Альпийская деревня» с парковой зоной, спа-комплексом, площадками для гольфа и большого тенниса, родельбаном и зипрайдером, крытым ледовым катком и детским городком, рестораном и конференц-залом. Объем инвестиций оценивается в 800 миллионов рублей.

Долина Бабик позволяет реализовывать модель всесезонного отдыха. По мнению туроператоров, место идеально подходит для любителей спокойного времяпрепровождения на природе как в летнее, так и зимнее время.