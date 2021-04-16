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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Туристический маршрут по Бурятии разработали для москвичей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 8moments / Pixabay License

Туристический маршрут по Бурятии появился на сервисе Russpass. Его разработали по инициативе правительства Москвы, а информацию о нем разметили на сайте мэрии столицы.

«Сервис Russpass представил туристические предложения для путешествий по Бурятии. Регион будет интересен тем, кто любит дикую природу, активный отдых и хочет увидеть разнообразие культур. Пользователям уже доступно 10 природных, исторических и культурных объектов», — сообщили на сайте мэрии.

Самым известным в Бурятии считается резиденция главы буддистов России — Иволгинский дацан, написали создатели маршрута. Именно здесь находится нетленное тело религиозного деятеля Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Из Баргузинской долины начинаются многочисленные маршруты, ведущие к озеру Байкал. Здесь же находится группа живописных скал Сувинская Саксония. Такое название местность получила благодаря сходству с развалинами готических зданий в немецких провинциях.

Среди природных достопримечательностей также можно отметить национальный парк «Тункинский». Здесь можно встретить снежных барсов, красных волков, манулов и других животных.

Тема: Туризм в Сибири
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Топ комментариев

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...

лачинов

Всё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...

user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...
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