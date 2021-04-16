Туристический маршрут по Бурятии разработали для москвичей

Туристический маршрут по Бурятии появился на сервисе Russpass. Его разработали по инициативе правительства Москвы, а информацию о нем разметили на сайте мэрии столицы.

«Сервис Russpass представил туристические предложения для путешествий по Бурятии. Регион будет интересен тем, кто любит дикую природу, активный отдых и хочет увидеть разнообразие культур. Пользователям уже доступно 10 природных, исторических и культурных объектов», — сообщили на сайте мэрии.

Самым известным в Бурятии считается резиденция главы буддистов России — Иволгинский дацан, написали создатели маршрута. Именно здесь находится нетленное тело религиозного деятеля Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Из Баргузинской долины начинаются многочисленные маршруты, ведущие к озеру Байкал. Здесь же находится группа живописных скал Сувинская Саксония. Такое название местность получила благодаря сходству с развалинами готических зданий в немецких провинциях.

Среди природных достопримечательностей также можно отметить национальный парк «Тункинский». Здесь можно встретить снежных барсов, красных волков, манулов и других животных.