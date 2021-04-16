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Малышева назвала три продукта для сексуальности женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщине для сексуальности полезно есть три продукта, они влияют на половые гормоны, эластичные сосуды и хорошее настроение, сообщила телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово».

Невролог Дмитрий Шубин отметил, что для сексуальности женщинам стоит есть арбуз. Его цвет обусловлен ликопином и бета-каротином. Они оказывают благотворное влияние на стенки сосудов и позволяют им сохранять эластичность, позволяя «вовремя расширяться и сужаться в нужные моменты романтических встреч».

«Сосуды должны расширяться, чтобы женщина чувствовала соприкосновения. Если там все сужено, то ничего не хочется», — объяснила Малышева.

Она добавила, что также на сексуальность влияет горький шоколад. В нем содержатся теобрамин — предшественник эндорфина (гормона радости) и фенилананин, из которого через цепь превращений формируется серотонин –гормон удовлетворения от жизни.

«Сыр тофу, в нем содержится фитоэстрагены — аналог женских половых гормонов. Помогает нам увядшие гормоны заместить, получить из соевого сыра, приободрить организм», — сказала Малышева.

Тема: Человек и еда
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