Уклонившийся от армии кузбассовец потребовал от суда миллион долларов

Житель Кемеровской области уклонился от армии и не являлся на судебные заседания. Он прислал в суд письмо с требованием прекратить уголовное дело, а в противном случае отдать ему миллион долларов, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Почти два года назад в суд поступило дело местного жителя, который уклонялся от призыва. Так как молодой человек не являлся на заседания, его объявили в розыск. В конце марта 2021 года на электронные адреса суда и управления судебного департамента Кемеровской области поступили письма.

«Я Человек Мужчина с собственным именем Данил … прекращаю, закрываю уголовное дело … Если в течение 14 дней уголовное дело … не прекратится, не закроется и не будут сняты все обвинения с данной ПЕРСОНЫ, а будет продолжаться преследование … и нарушение Моих прав, а также оказывание давления на Моих близких и родственников, следовательно, "Мариинский городской суд" …, а также все причастные к этому лица будут должны Мне … денежную энергию в сумме 1 000 000 $ с правом её увеличения по-моему усмотрению, либо в любой другой валюте равноценной заявленной», – приводит суд текст обращения (авторские орфография и пунктуация сохранены).

За уклонение от службы призывнику грозит до двух лет заключения. Если со дня совершения преступления истекает два года, то подсудимый освобождается от уголовной ответственности. Но в случае уклонения от следствия или суда течение указанных сроков давности приостанавливается, уточнила пресс-служба суда.