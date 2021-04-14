Второклассница под Новосибирском вытащила подругу из полыньи

Восьмилетняя Диана Акушко в городе Оби под Новосибирском вытащила свою подругу из ледяной воды и спасла ей жизнь, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, ЧП случилось в Оби неделю назад. «Подруги как обычно возвращались домой после уроков. Узенькая дорожка проходила через заболоченное озеро, расположенное неподалеку от школы. Дети круглый год проходят через это небезопасное место, стараясь сократить себе путь. Подруга Дианы Настя наступила на тонкий лед водоема и внезапно провалилась в ледяную воду с головой», – сказано в сообщении.

Школьница бросила вещи на землю, ползком на животе приблизилась к краю водоема и протянула руку подруге. Она смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в мокрой одежде и с рюкзаком на спине.

«Я очень испугалась, когда Настя провалилась под лед. Я не хотела, чтобы она утонула, поэтому больше ни о чем не успела подумать, просто сразу стала доставать ее», – рассказала Диана Акушко.

Она отвела подругу в больницу, где работает бабушка той. Девочка рассказала маме, что рядом в момент ЧП были взрослые, но никто из них не подошел. В МЧС собираются наградить школьницу.