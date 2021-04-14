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Бакланы отобрали улов у иркутских рыбаков

Источник:
"Вести Иркутск"
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Бакланы атаковали иркутские водоемы
Фото: © KarstenBergmann / Pixabay License

Бакланы прилетели с Байкала на реки Иркутска, что огорчило рыбаков. Птицы отбирают улов у любителей посидеть с удочкой.

Около двух недель назад на реки Иркутска прилетела стая из 30-40 тысяч взрослых особей, и рыбаки расстроились — прожорливые бакланы уменьшат улов.

«Безусловно, бакланы становятся конкурентами для рыбаков. Но тут ничего не поделаешь. Здесь с птицами бороться нет смысла», – сообщил орнитолог НИИ биологии ИГУ Игорь Фефелов.

Ученые, в отличие от любителей рыбалки, рады визиту птиц. Недавно баклан считался вымирающим видом, а теперь их численность выросла.

Ученые просят рыбаков не сердиться на птиц. Бакланы в городе пролетом, скоро они отправятся дальше на Братское или Усть-Илимское водохранилище.

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