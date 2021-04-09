Жители сибирского села напали на полицейский участок с битой

Двое жителей Багана в Новосибирской области напали на полицейских с битой. Это произошло в том же участке, где скотника фермы пытали электрошокером, заподозрив в краже теленка.

Как сообщило в пятницу СУ СКР по региону, 2 апреля два пьяных жителя Багана пришли в отделение полиции с металлической битой и попросили сотрудников дежурной части пригласить на беседу одного из коллег.

«Один из сотрудников полиции сделал замечание по поводу нахождения в общественном месте в нетрезвом виде и причинах пребывания в фойе отделения. Недовольный замечанием полицейского 29-летний мужчина выхватил из рук приятеля биту и стал угрожать в его адрес применением насилия», – сказано в сообщении.

Коллеги поспешили на помощь полицейскому, в то же время второй мужчина «стал оказывать помощь в реализации задуманного своего приятеля».

Возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Накануне ЧП, 1 апреля, в отделение полиции «Баганское» доставили бывшего скотника сельской фермы, которого полицейские заподозрили в краже теленка. Он пожаловался на пытки электрошокером, факт подтвердился.