НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Жители сибирского села напали на полицейский участок с битой

Источник:
Sibnet.ru
377 5
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое жителей Багана в Новосибирской области напали на полицейских с битой. Это произошло в том же участке, где скотника фермы пытали электрошокером, заподозрив в краже теленка.

Как сообщило в пятницу СУ СКР по региону, 2 апреля два пьяных жителя Багана пришли в отделение полиции с металлической битой и попросили сотрудников дежурной части пригласить на беседу одного из коллег.

«Один из сотрудников полиции сделал замечание по поводу нахождения в общественном месте в нетрезвом виде и причинах пребывания в фойе отделения. Недовольный замечанием полицейского 29-летний мужчина выхватил из рук приятеля биту и стал угрожать в его адрес применением насилия», – сказано в сообщении.

Коллеги поспешили на помощь полицейскому, в то же время второй мужчина «стал оказывать помощь в реализации задуманного своего приятеля».

Возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Накануне ЧП, 1 апреля, в отделение полиции «Баганское» доставили бывшего скотника сельской фермы, которого полицейские заподозрили в краже теленка. Он пожаловался на пытки электрошокером, факт подтвердился.

Еще по теме
Газ взорвался на томском заводе ЖБК
Избившая врача жительница Кузбасса объяснилась
Сообщения о бомбах поступили в аэропорт Толмачево и суды
Пьяная женщина в Кузбассе избила врача
смотреть все
ЧП #ЧП #Происшествия #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Лифт с людьми рухнул в больнице Читы
Два дня непогоды пообещали Забайкалью
Заключенные в Кузбассе сделали портрет Гагарина из спичек
Жители сибирского села напали на полицейский участок с битой
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

DYNAMO7294

Его все время гневают и беспокоят цены то на бензин то на продукты! А толку то с этого 0! Абсолютный...

jeryakob

приподнял крышку люка из бункера - и каждый день новые открытия.

Иркут 69

Если бы кто нибудь лет 20 назад мне сказал, что мы всерьёз будем обсуждать подачу исков каких то вывихнутых...

nastya19944

Правильно, все уже развалено и бакс почти 80 рублей.
Sibnet.Ru