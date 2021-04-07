Половина россиян заявила о профессиональном выгорании

Почти половина россиян испытывает профессиональное выгорание, особенно это обострилось за год пандемии коронавируса, свидетельствуют данные соцопроса.

Опрос среди 2,5 тысячи человек провела медицинская компания «Доктор рядом», данные представил сервис по подбору персонала JobHelp. «Каждый второй выполняет задачи на автомате, каждый четвертый задумывается о смене работы или профессии», – сказано в сообщении.

Постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент (50%), эмоциональную замкнутость (резистенцию) – почти две трети (62%), истощение – 47%.

Согласно данным исследования, наиболее высокому уровню стресса подвержены журналисты, работники креативной индустрии и врачи, а также сотрудники страховой и туристической отраслей.