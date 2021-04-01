Фильм «Маша»: назад в лихое прошлое

«Маша», российская мелодрама о России 90-х годов, стартовала в кинотеатрах. Режиссером проекта выступила Анастасия Пальчикова, дебютантка в большом кино, за ее плечами только короткометражка «9 часов без сна» и пара сценариев. В отличие от классических криминальных фильмов, «Маша» показывает постперестроечную эпоху глазами ребенка, препарируя феномен 90-х на уровне детских ощущений.

Сюжет: девочка поет

13-летняя Маша (Полина Гухман) растет между боксерским рингом и улицей. Ее друзья – уличные парни, убийцы и воры. Их ненавидит весь мир, но Маша защищает их, так как для нее они лучшие люди на свете, она поет для них джаз и мечтает стать певицей.

Но одно событие все меняет. Маша узнает, кто на самом деле люди, которых она боготворила, и что они сделали с ее родителями. Став взрослой, девочка уезжает в большой город, подальше от прошлого. Но прошлое догоняет, Маше надо вернуться туда, где все началось.

«История про мое детство», — призналась режиссер Анастасия Пальчикова. Она вложила в картину личные переживания. Впрочем, режиссер дала матери слово, что фильм обойдется без лишних криминальных подробностей из личного прошлого.

Премьера в России: 1 апреля 2021 года

Страна: Россия, студия 1-2-3 Production, Марс Медиа

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Анастасия Пальчикова

Актеры: Аня Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов

Продолжительность: 86 минут

Возраст: 16+

Съемки: Две Маши

Съемки «Маши» завершились в июле 2019 года. Ключевые, финальные сцены снимали в Москве, но большая часть событий разворачивается в 90-е, поэтому места для съемок выбирали соответствующие. Следили даже за мелочами — актриса Аня Чиповская (взрослая Маша) носила линзы, чтобы цвет ее глаз совпадал с цветом глаз юной героини.

Фото: © кадр из фильма

Роль Маши-подростка сыграла Полина Гухман, к своим 13-ти годам уже добившаяся большого опыта на съемках. Создатели ленты искали героиню среди множества кандидаток, «та самая» Маша многократно приезжала с Санкт-Петербурга на пробы, пока не убедила режиссера.

Полина нашла общий язык с Аней Чиповской, они подружились в ходе съемочного процесса. Актер Максим Суханов сыграл главную мужскую роль — криминального авторитета по прозвищу Крестный.

«Маша» вошла в конкурсную программу 31-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи, где получила приз за лучший дебют. Трейлер намекает зрителям, что картина явно не «детская» а местами даже жестокая и непростая. В кинотеатрах на «Машу» пускают с 16 лет, что большая редкость для отечественного кино, создатели которого традиционно любят сглаживать углы.

Критика: кино как символ

Рейтинг картины на «Критиканстве» средний — всего 55%. Первые критики отмечают, что фильм достаточно атмосферный и достоверно воспроизводит 90-е, но при этом достаточно банален по сюжету и в этом смысле удивить не способен.

Обозреватель Ефим Гугнин пишет: «У «Маши» проблемы с фокусом и интонацией, действительно оригинальный сеттинг 90-х все равно в итоге сводится к знакомым образам, дежурным сентенциям и обидно, что такой классный концепт в итоге оказывается задушен штампами».

Фото: © кадр из фильма

Критик Егор Беликов отмечает, что Пальчикова может стать большой фигурой для российского кино, но «Машу» трудно назвать полноценным фильмом, это скорее символ. Саму ленту он называет «непримечательной».

Стоит ли смотреть

Фильм «Маша» напоминает старую потертую фотографию Polaroid не в фокусе — картина вызовет ностальгический отклик россиян, которые в середине 90-х были подростками. Авторам удалось восстановить атмосферу той эпохи. Чего стоит только песня «Дым сигарет с ментолом».

В плюсы также можно занести хорошую актерскую работу юной Полины Гухман, на этом они заканчиваются. Из минусов — режиссер Анастасия Пальчикова поставленную задачу выполнить до конца не смогла и временами лента напоминает сумбурный поток сознания.

Фото: © кадр из фильма

Сопереживать персонажам непросто, так как они слишком «картонные». Режиссер лишь наводит мосты, но не объясняет мотивацию поступков героев, когда они совершают странные поступки. Ответ на все вопросы один — «жизнь такая».

Если верить создателям фильма, человек и его выбор не играют роли, просто это «время неподходящее», как произносит персонаж по кличке Крестный. Поэтому зритель отстраненно наблюдает за происходящей на экране чернухой, в которой никто не виноват, кроме эпохи.

Фото: © кадр из фильма

Главный вопрос — почему персонажи должны быть интересны для зрителей — остается без ответа. Лишь медленно играющий джаз пытается сказать, что кино на экране — авторское. Но это лишь ширма, за ней пустота.

«Маша» — сумбурный «авторский» портрет эпохи. Зритель найдет здесь знакомые сюжеты, музыку и события из 90-х. Но «оживить» героев у режиссера не получилось, поэтому финальная сцена мести не тянет даже на классический катарсис, в этот момент человек понимает, что создателям просто было нужно заканчивать фильм.