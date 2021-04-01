Дорогу к Бородинской пещере отремонтируют в Хакасии

Минтранс Хакасии отремонтирует дорогу к геологическому памятнику природы республиканского значения пещере Бородинской, на эти цели выделят 130 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

В 2020 году Минэкономразвития Хакасии выделило грант в размере 3 миллионов рублей на обустройство пещеры. Для того, чтобы туристы смогли добраться до «Бородинки», будет отремонтирована дорога. Сейчас идет оформление земельного отвода и планируется, что со следующего года подъезд к пещере станет доступным в любое время года.

На реконструкцию и ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам, в 2021 году будет направлено более 130 миллионов рублей. Дополнительные средства, сэкономленные в результате проведения торгов, Минтранс Хакасии планирует направить на ремонт дорог к другим туристическим объектам.

До конца года будет обустроен съезд рядом с базой отдыха «Тортуга» в районе поселка Майна. Кроме того, планируется реконструкция дороги в районе форелевого хозяйства и экстрим-парка «Мраморка» — здесь появятся автобусные остановки и парковка транспорта для посетителей.