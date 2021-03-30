Психолог описал типичные черты советского человека

«Всеобщее актерство» стало причиной «совершенно поражающего цинизма», превратившегося в особенность советского народа, считает социальный психолог Алексей Рощин, написавший книгу «Как советское прошлое влияет на российское настоящее».

Одна из главных черт советского человека — это знать, что и когда надо говорить, сказал Рощин в интервью «Ленте.ру». Это порождало тотальное расхождение слов и дел в Советском Союзе, полагает ученый.

По его словам, даже сейчас, спустя 30 лет, легко узнать советского человека по его ответам на базовые идеологические вопросы: «Многие и сейчас, разбуди их ночью, расскажут, и про дружбу народов, и про интернациональный долг, и как все друг другу помогали, и что для нас нации не важны, и так далее».

Эти идеологизированные конструкции не имели отношения к реальности. «Человек мог рассказать про дружбу народов, а потом пойти поджигать дом своего соседа, потому что он другой национальности. Такое было в условиях Средней Азии и еще в куче других мест. Или, например, пойти выгонять русских — была такая забава во многих национальных республиках», — пояснил психолог.

«Наиболее чуткие наши писатели давно на эту тему били в колокола. Поздние произведения Распутина, Астафьева — годы в 80-е — как раз об этом: кругом тотальный всепобеждающий цинизм», — отметил Рощин.