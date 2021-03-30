НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Психолог описал типичные черты советского человека

Источник:
«Лента.ру»
196 1
Фото: Jos van Zetten from Amsterdam, the Netherlands / CC BY 2.0

«Всеобщее актерство» стало причиной «совершенно поражающего цинизма», превратившегося в особенность советского народа, считает социальный психолог Алексей Рощин, написавший книгу «Как советское прошлое влияет на российское настоящее».

Одна из главных черт советского человека — это знать, что и когда надо говорить, сказал Рощин в интервью «Ленте.ру». Это порождало тотальное расхождение слов и дел в Советском Союзе, полагает ученый.

По его словам, даже сейчас, спустя 30 лет, легко узнать советского человека по его ответам на базовые идеологические вопросы: «Многие и сейчас, разбуди их ночью, расскажут, и про дружбу народов, и про интернациональный долг, и как все друг другу помогали, и что для нас нации не важны, и так далее».

Эти идеологизированные конструкции не имели отношения к реальности. «Человек мог рассказать про дружбу народов, а потом пойти поджигать дом своего соседа, потому что он другой национальности. Такое было в условиях Средней Азии и еще в куче других мест. Или, например, пойти выгонять русских — была такая забава во многих национальных республиках», — пояснил психолог.

«Наиболее чуткие наши писатели давно на эту тему били в колокола. Поздние произведения Распутина, Астафьева — годы в 80-е — как раз об этом: кругом тотальный всепобеждающий цинизм», — отметил Рощин.

Тема: Бывший СССР
Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР
Ответ Apple: первый советский компьютер «Агат»
Почему машины милиции в СССР красили в желтый цвет
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Нестабильная погода установится в Бурятии
Свадебный кортеж пронесся по Иркутску со стрельбой
Три человека погибли в тройном ДТП под Красноярском
Авто несуществующего ведомства попалось полиции Кузбасса
Самое популярное
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
85
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
36
Атомные подлодки ВМФ России пробили лед в Арктике
34
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
33
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
32
Байден захотел быть президентом до 86 лет
Sibnet.Ru