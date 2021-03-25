Путин перечислил истинные ценности российской культуры

Истинными ценностями российской культуры являются гуманизм, нравственность и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лауреатами премий для молодых деятелей искусства и культуры за 2019-2020 годы.

«Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности», — отметил президент в начале встречи, передает сайт Кремля.

Путин добавил, что важность культуры и искусства исключительно велика, зачастую именно через них подрастающее поколение может увидеть и осознать достижения предшественников. Он подчеркнул, что в этом — «сила человечества».

«В любом случае важность культуры, искусства исключительно велика. Зачастую именно через них подрастающие поколения могут увидеть, осознать, почувствовать достижения предшественников, понять, что новаторство — это не отрицание прошлого, а его развитие», — подытожил глава государства.