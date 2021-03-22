Рыбак выловил окуня-монстра на озере в Бурятии

Рыбак из Иркутска Эльдар Файзулин приехал в Бурятию на Гусиное озеро и выловил окуня-гиганта. В группе Instagram, где собираются рыбаки, улов уже прозвали «монстром».

«Вот он — новый рекорд! Здоровый окунь на 1,45 килограмма! Это было нечто. Настоящий борец! Чуть не порвал леску. Еле успел ослабить шпулю, чтоб отдать ему метра два лески со шпули», — поделился впечатлениями от рыбалки Файзулин на своей странице в Instagram.

В группе «Рыбалка03» также выложили фото улова и назвали окуня «гусинским монстром». «Люди приезжают в "Гусинку" многие десятки раз и не попадается им трофейный окунь, даже килограммовый, а этот парень с третьего раза сорвал Куш», — восхитились рыболовы-любители удачливым парнем из соседней области.

Речной или обыкновенный окунь обитает в большинстве водоемов России. Средний вес взрослой особи составляет 800 граммов, но обычно рыбакам попадаются рыбы весом не более 400 граммов. Хотя окунь может достигать веса более 2 килограммов.