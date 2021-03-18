СК проверил показания ангарского маньяка на месте убийств

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в двух убийствах, о которых не было известно до 2020 года. Следователи провели проверку его показаний на месте преступлений, сообщила Sibnet.ru представитель СУ СК России по Иркутской области.

Суд приговорил бывшего милиционера Попкова из Ангарска к пожизненному заключению за 81 убийство женщин. В 2020 году, уже отбывая наказание в колонии, он признался еще в двух. Его перевели в СИЗО, начались следственные действия.

«На допросе следователям СК России осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал», — прокомментировала представитель областного СУ СКР.

Ему уже предъявили обвинение, а на местах убийств провели проверки показаний. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативные мероприятия, которые направлены на сбор доказательств вины подозреваемого.

Попков более 15 лет убивал женщин, ведущих, по его мнению, неподобающий образ жизни. Тела находили на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области в лесу, на кладбищах и у обочин дорог.