Пять привычек, мешающих похудеть

Как похудеть? Ответ на этот вопрос давно найден: надо сжигать больше калорий, чем поступает из пищи. И в помощь сотни диет. Но почему они не работают? Дело в привычках, формировавшихся годами, которые не только трудно искоренить, но иногда и осознать.

Качели питания

Человек жаждет похудеть как можно быстрее, поэтому начинает заниматься в тренажерном зале по два-три часа и съедать по пять яблок в день, полностью исключив из рациона другие продукты. А через несколько дней мотивация начинает разваливаться. Постепенно тяга к тренировкам пропадает напрочь и под тяжестью вины худеющий набрасывается на фаст-фуд и булочки. Результат сразу — плюс несколько килограммов.

«Человек голодает, сам замедляет метаболизм, а затем на фоне снижения уровня энергии прекращает занятия и набирает больше, чем было — его организм под воздействием голода уже начал накапливать жир на черный день», — комментирует Sibnet.ru тренер по бодибилиднгу, диетолог Станислав Михайловский.

Он советует не пытаться сбросить пять килограммов за неделю, а постепенно переходить к здоровому образу жизни. Может потребоваться не менее месяца, чтобы привыкнуть к новой пище и сформировать новые привычки. Если не торопиться, эффективность похудения будет намного выше.

Заедание стресса

Еда — быстрый способ переключить внимание или получить удовольствие. Поэтому чувствительные люди часто спасаются от сильных эмоций, съедая конфету или шоколадку. Это запускает цепную реакцию. Человек, понимая, что съел лишнего, испытывает новый поток отрицательных эмоций, а значит снова тянется к новой порции утешительной еды.

«Стресс — состояние организма, в котором он пребывает после выброса надпочечниками значительного количества кортизола — гормона стресса в ответ на травмирующую ситуацию. Среди прочих своих функций кортизол, попавший в кровь в большом количестве, приводит к активному отложению жировых накоплений», — поясняет диетолог, тренер Анастасия Симанова.

По ее словам, это означает что организм даже при условии сохранения в стрессовой ситуации прежнего размеренного питания будет жиреть.

Если человек сильно расстроен, к примеру, увольнением с работы, то ему для сохранения прежней скорости обмена веществ недостаточно просто придерживаться намеченного плана питания. «Требуется в кратчайшие сроки снизить уровень кортизола. Для этого можно заняться любимым делом, придумать способ отвлечься от травмирующей ситуации», — рекомендует эксперт.

Пропуск завтрака

Многие не завтракают, ссылаясь на отсутствие аппетита утром или делают это намеренно, чтобы меньше съесть в течение дня. Но это приводит к более сильному чувству голода вечером и риску переедания.

#Еда Какой завтрак взбодрит?

«Плотный высокобелковый завтрак помогает контролировать уровень гормона грелина, который позволит чувствовать себя более сытым в течение дня и избежать употребления лишних калорий. Также учеными установлено, что люди, пропускающие завтрак, съедают на 40% больше сладостей в течение дня», — отмечает диетолог Ксения Дьячкова.

Если утром не хочется есть, надо раньше ужинать. И выбирать легкое блюдо, например, из рыбы и овощей. Тогда утром непременно начнет возникать здоровый аппетит. Завтракать лучше в первый час после пробуждения, сделав до этого легкую 15-минутную зарядку, чтобы запустить метаболизм.

Перекусы

Многим кажется, что они ничего не едят между приемами пищи, потому что не считают, банан или бутерброд с чаем за еду. Попадание в желудок даже небольшого количества пищи вызывает выделение пищеварительных ферментов, запуск системы пищеварения и выработку гормона инсулина. Каждый раз, когда в рот попадает даже один орешек, весь процесс запускается.

«Постоянные перекусы приводят к скачкам инсулина, а это в свою очередь может привести к инсулинорезистентности — невосприимчивости клеток к инсулину. Инсулин, курсирующий в крови, блокирует жиросжигание и способствует отложению жира», — предупреждает Дьячкова.

Также перекусы ведут к перееданию, так как употребляется большое количество калорий вне приемов пищи.

Для того чтобы исправить эту ситуацию, надо соблюдать промежутки между приемами пищи, то есть в течение трех-четырех часов после еды не есть и не пить ничего, кроме негазированной воды.

Для того чтобы не хотелось перекусывать, в каждом приеме пищи должны быть белки, сложные углеводы и полезные жиры. А в качестве десерта можно съедать фрукт, ягоды или орехи.

Импульсивные покупки

Привычка идти в магазин без списка покупок, да еще и на голодный желудок, может косвенно влиять на лишний вес. Бродя среди полок можно прихватить лишних аппетитно выглядящих товаров. И взять еще каких-нибудь сладостей на зоне касс в ожидании своей очереди.

«Придя домой вы обнаружите, что купили много не совсем полезной еды, которую теперь нужно быстро съесть. Не выкидывать же ее... В конце концов, пара булочек еще никому не вредила», — описывает типичное поведение Михайловский.

В итоге дома постоянно будут иметься манящие продукты с высокой калорийностью, часть из которых — с маленьким сроком хранения. Чтобы избежать этого, тренер советует ходить за покупками только со списком товаров и лучше на сытый желудок.