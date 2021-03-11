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Барнаульцам пообещали зеленую воду из крана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зеленая резко пахнущая вода может пойти из кранов в домах жителей Барнаула из-за поиска мест утечек и несанкционированных подключений к теплосетям, сообщает Барнаульская теплосетевая компания.

Для этого в теплосети от двух ТЭЦ энергетики добавят краситель зелёного цвета «Уранин», а в трубопроводы от малых котельных подмешают химическое вещество «Раффлезия». Оно обладает резким запахом, как в аптеках или больницах.

Уточняется, что оба препарата безвредны для людей, но позволят выявить неисправности в системе теплоснабжения.

«Если зелёная вода начинает из водоразборных кранов потребителей идти, значит, контуры в теплообменнике смешиваются и теплообменник не плотный, он требует ремонта. Ну а там, где будет выход воды зелёного цвета либо попадание её в какие-то водоёмы, это значит, тепловые сети повреждены либо потребитель по каким-то причинам сливает этот теплоноситель», – рассказал зам главного инженера предприятия Евгений Ворончихин в эфире телеканала «Вести Алтай».

Обнаружив утечки, специалисты выедут на место, чтобы отключить участок и устранить повреждения.

В случае появления в кране воды зелёного цвета барнаульцам необходимо сообщить в диспетчерскую службу по телефону 83852775239. Испытания продлятся до конца марта, энергетики будут ежедневно следить за концентрацией красителя, чтобы она соответствовала санитарным требованиям.

Отмечается, что в предыдущие годы подобные проверки выявляли до 50 повреждений на тепловом оборудовании.

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
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