Красноярец после погони от ГИБДД получил девять «административок»

Инспекторы красноярского полка дорожно-патрульной службы
догнали 26-летнего автомобилиста и составили на него девять административных
материалов, сообщает УГИБДД по региону.
Водитель Nissan Bluebird проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони правонарушитель был задержан сотрудниками полиции.
У водителя
отсутствовали документы на автомобиль, а водительское удостоверение он никогда
не получал. Также у молодого человека имелись признаки опьянения. Результат
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения составил 0,43 мг/л.
В отношении автомобилиста было составлено девять административных протоколов, среди которых управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора.
Общая сумма штрафов превышает 9 тысяч рублей. За управление
автомобилем без водительского удостоверения в состоянии опьянения, суд назначил
правонарушителю наказание в виде 12 суток административного ареста.