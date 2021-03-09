Красноярец после погони от ГИБДД получил девять «административок»

Инспекторы красноярского полка дорожно-патрульной службы догнали 26-летнего автомобилиста и составили на него девять административных материалов, сообщает УГИБДД по региону.

Водитель Nissan Bluebird проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони правонарушитель был задержан сотрудниками полиции.

У водителя отсутствовали документы на автомобиль, а водительское удостоверение он никогда не получал. Также у молодого человека имелись признаки опьянения. Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения составил 0,43 мг/л.



В отношении автомобилиста было составлено девять административных протоколов, среди которых управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Общая сумма штрафов превышает 9 тысяч рублей. За управление автомобилем без водительского удостоверения в состоянии опьянения, суд назначил правонарушителю наказание в виде 12 суток административного ареста.