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Титановый шар с русскими надписями нашли на Багамах

Источник:
РИА Новости
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Туристка из Великобритании Мэнон Кларк нашла на Багамских островах титановый шар с нанесенными на нем надписями на русском языке.

Шар лежал в песке на одном из пляжей острова Харбор. На нем написано, что объект имеет диапазон рабочих температур от минус 170 градусов Цельсия до минус 196 градусов Цельсия, его объем — 43 литра, вес — 41 килограмм. Шар был изготовлен в 2018 году.

Этот загадочный объект, скорее всего, — баллон для гелия украинского производства, который используется в американских ракетах Antares, сообщил РИА Новости эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

По его словам, такие емкости изготавливаются на украинском предприятии «Южмаш». Их размещают на космических ракетах внутри баков с жидким кислородом.

Последний пуск Antares состоялся 20 февраля. Он проводился с космодрома на острове Уоллопс. Трасса проходила севернее Багамских островов. Первая ступень ракеты упала в океан, а это емкость выплыла и оказалось на пляже, пояснил Лукашевич.

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