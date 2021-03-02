Титановый шар с русскими надписями нашли на Багамах

Туристка из Великобритании Мэнон Кларк нашла на Багамских островах титановый шар с нанесенными на нем надписями на русском языке.

Шар лежал в песке на одном из пляжей острова Харбор. На нем написано, что объект имеет диапазон рабочих температур от минус 170 градусов Цельсия до минус 196 градусов Цельсия, его объем — 43 литра, вес — 41 килограмм. Шар был изготовлен в 2018 году.

Этот загадочный объект, скорее всего, — баллон для гелия украинского производства, который используется в американских ракетах Antares, сообщил РИА Новости эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

A British woman discovered a shiny metal ball in the Bahamas's Harbour Island that could be a part of a Russian spacecraft. While walking on a beach in Bahamas' Harbour Island, a British woman discovered a shiny metal ball that is believed to be a part of a Russian spacecraft pic.twitter.com/RAAfYnPT7V — Pawan Wali (@PawanWali) March 1, 2021

По его словам, такие емкости изготавливаются на украинском предприятии «Южмаш». Их размещают на космических ракетах внутри баков с жидким кислородом.

Последний пуск Antares состоялся 20 февраля. Он проводился с космодрома на острове Уоллопс. Трасса проходила севернее Багамских островов. Первая ступень ракеты упала в океан, а это емкость выплыла и оказалось на пляже, пояснил Лукашевич.