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Военные в Бурятии запустили двигатель легендарной «Катюши»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nick Lobeck / CC BY-SA 2.5

Военнослужащие в Улан-Удэ восстанавливают боевую машину «Катюшу», которая была памятником на аллее Славы, уже удалось запустить двигатель машины, сообщает пресс-служба ВВО.

Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменен на точную копию. После долгих поисков, двигатель был доставлен из другого города в мастерскую и подвергся капитальному ремонту.

Завершились работы по восстановлению шасси, тормозной системы, и рулевого управления. Двигатель установлен на штатное место, осуществлен первый пуск. Следующим этапом будет проверка его работоспособности в различных условиях, нагрузках.

Также завершаются работы по ремонту коробки передач, покраске деталей кузова, кабины машины. Обслужены колеса, пусковая система и трансмиссия. Основная проблема, с которой столкнулись мастера в ходе работ, это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России.

Машина была памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны в военном городке Сосновый Бор. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

После полного восстановления планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком «Т-34», который также был восстановлен силами военных мастеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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pepelmetal

А ей небольшую комнатку с решёткой)?

DYNAMO7294

Я верю честность переседента и неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах в русалок верю в домовых))))

urbasik

Согласен.если оскорбление затрагивает героические годы оскорбляемого.А не бытовуху.

Dr. LivSee

В отношении двух новосибирцев возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения...
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