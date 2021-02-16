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Томские медики подписались за Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Томское медицинское сообщество подготовило открытое письмо в защиту мэра города Ивана Кляйна, который тяжело болеет и находится под следствием.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел, а срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта. В феврале Кляйна госпитализировали в НИИ онкологии для операции на почке, но пока фигурант знакомится с материалами дела.

Текст письма привели адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале во вторник. Медики потребовали от следственных органов соблюдать Конституцию, в частности, статью 41, согласно которой каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Несоблюдение этих прав … может привести к непоправимым последствиям. Данная сложившаяся ситуация является беспрецедентной в истории города Томска, имеющего славу передовых медицинских и научных школ», – написали медики.

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