Томские медики подписались за Кляйна

Томское медицинское сообщество подготовило открытое письмо в защиту мэра города Ивана Кляйна, который тяжело болеет и находится под следствием.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел, а срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта. В феврале Кляйна госпитализировали в НИИ онкологии для операции на почке, но пока фигурант знакомится с материалами дела.

Текст письма привели адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале во вторник. Медики потребовали от следственных органов соблюдать Конституцию, в частности, статью 41, согласно которой каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Несоблюдение этих прав … может привести к непоправимым последствиям. Данная сложившаяся ситуация является беспрецедентной в истории города Томска, имеющего славу передовых медицинских и научных школ», – написали медики.