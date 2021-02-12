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Глава ГИБДД озаботился нехваткой пунктов техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство регионов России теоретически обеспечены необходимым количеством пунктов для прохождения технического осмотра, но из-за отсутствия электронной очереди будут скапливаться толпы, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Поправки в закон о техосмотре вступают в силу 1 марта. Операторы обязаны фиксировать процедуру на фотографиях.

Необходимое количество пунктов ТО есть в 69 регионах страны. Хуже всего дела в Ингушетии (25%), Забайкальском крае (31%) и Кабардино-Балкария (38%), приводит слова Черникова на совещании с операторами техосмотра «Российская газета».

Недостаточно техстанций в Башкортостане, Бурятии, Мордовии, Крыму, Приморском крае, Иркутской, Сахалинской, Калужской и Московской областях. Обеспеченность Москвы пунктами — 50%.

Также глава ГИБДД обратил внимание, что ни в одном регионе нет системы электронных очередей, поэтому там будут выстраиваться огромные живые очереди.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов подтвердил, что лишь кажется, что пунктов много — более 5 тысяч, но их пропускная способность уменьшилась. По нормативам одна диагностическая линия способна пропустить за восьмичасовой рабочий день только 16 легковых автомобилей.

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