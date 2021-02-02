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Группа Massive Attack объявила Путину ультиматум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Platonova Alina / CC BY-SA 3.0

Британская группа Massive Attack потребовала от президента России Владимира Путина освободить российских политических заключенных, соответствующее видео появилось в официальном аккаунте коллектива в соцсети Twitter.

В числе таких заключенных музыкальная группа называет Алексея Навального и бывшую участницу Pussy Riot Марию Алехину. «Россия должна быть свободной», — говорится в обращении Massive Attack.

Мосгорсуд 2 февраля проводит заседание по замене условного наказания Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок по ходатайству ФСИН. Ведомство обвиняет оппозиционера в нарушении условий досрочного освобождения.

Massive Attack — одни из ведущих представителей британской андеграунд-сцены и пионеры музыкального стиля трип-хоп. Группа образовалась в 1988 году. В 2013 года музыканты исполняли кавер-версии на песни Янки Дягилевой и Егора Летова.

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